2024-03-02 18:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، تنفيذ إسقاط جوي جديد لمساعدات على مناطق شمالي قطاع غزة، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ. وقال المتحدث عبد الحافظ على حسابه عبر “فيسبوك”، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة؛ للتخفيف من المعاناة التي […]

ظهرت المقالة مصر تنفذ إنزالا جويا للمساعدات على شمال غزة أولاً على ايرث نيوز.