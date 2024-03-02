2024-03-02 18:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي العراقي، يوم السبت، بأنه قام بتوفير خمس عملات بديلة عن الدولار، لاستخدام التجّار في شراء بضائعهم من الدول الأخرى مستعملين عملة كل بلد من خلال المصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد، لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي وفر العملات الأجنبية الأخرى، للتجّار العراقيين وهي (اليورو واليوان الصيني والليرة التركية والدرهم الإماراتي والروبية الهندية).

وأضاف أن "هذه العملات اصبحت متوفرة للتجّار والغرض تمويل التجارة الخارجية، حيث يمكن للتاجر الآن عندما يستورد البضائع من الصين دفع الدينار العراقي إلى المصرف العراقي ومن خلال المصرف يكون تسديد المبلغ إلى الشركة والمصنع الصيني بالعملة الصينية.

وبلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي، الأسبوع الماضي، أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة خمسة أيام فُتح فيها المزاد، ملياراً و52 مليوناً و796 ألفاً و86 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 210 ملايين و559 مليوناً و217 دولاراً، منخفضة عمّا سجله الأسبوع الذي سبقه، إذ بلغ ملياراً و62 مليوناً و587 ألفاً و198 دولاراً.