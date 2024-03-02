وزير العدل يوعز بتلبية مطالب النزلاء الانسانية

2024-03-02 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعاوعز وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بتلبية مطالب النزلاء الانسانية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزير العدل خالد شواني، اجرى زيارة ميدانية الى الأقسام السجنية (الرصافات) في دائرة الاصلاح العراقية برفقة الوكيل الاقدم الحقوقي زياد التميمي".واضافت أن "خلال جولته داخل القاعات السجنية، تفقد الوزير احوال النزلاء واستمع لهم بشكل مباشر، واوعز بتلبية مطالبهم الانسانية وفقا للتعليمات والضوابط".وتابعت أن "الوزير استمع، لمطالب عدد من منتسبي الدائرة وملاحظات الكادر الاداري في القسم والتي من شأنها الارتقاء بمستوى اداء المؤسسة الاصلاحية بما يتوافق مع النهج الاصلاحي ضمن اطار تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان تجاه النزلاء".