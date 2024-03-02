2024-03-02 19:06:34 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (2 اذار 2024)، عن حقيقة تدخل ايران في تحديد هوية مرشح محافظ ديالى القادم، فيما اشار الى 3 محاور تجعل ديالى مهمة جدًا بالنسبة لإيران.

وقال المصدر وهو على اطلاع بحيثيات تشكيل حكومة ديالى المحلية في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لم نرصد اي تدخل لا من قريب او من بعيد لاي جهد ايراني في ملف تشكيل حكومة ديالى المحلية رغم امتلاك طهران علاقات وثيقة مع اغلب القوى السياسية الفائزة في انتخابات 18 كانون الاول".

واضاف، ان "سياق اهتمام ايران بملف ديالى محدد في 3 اتجاهات ابرزها انها محافظة حدودية شهدت خروقات دامية في السنوات الماضية بسبب التنظيمات الارهابية وهي قلقة جدا من ان تقترب النيران الى حدودها لذا كان قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني متواجدا في معارك تحرير مدن وقصبات حمرين في صيف 2014 اي قبل 10 سنوات لان داعش وصل الى بعد 40كم من الشريط الحدودي معها وكان انذاك بمثابة جرس انذار وقال انذاك لا يمكن القبول باقتراب السرطان من حدودنا".

واشار الى "استقرار ديالى يمثل ملفا حيويا لايران خاصة وانها تحولت الى نافذة لدخول قرابة مليون زائر للعتبات المقدسة في العراق سنويا مؤكدا بان الحديث عن تدخل ايراني غير دقيق".

فيما اشار شاكر قاسم محلل سياسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "ديالى تشهد خلافات شيعية- شيعية وسنية- سنية اي خلاف طولي وانشطر مجلسها الى فريقين كليهما يضم السنة والشيعة اي نحن امام مشهد لم يسجل من قبل في محافظة عانت من تداعيات الفتن لسنوات طويلة".

واضاف، ان "ايران بالطبع مهتمة في شأن ديالى لاسباب متعددة لانها حدودية وهي الوحيدة التي اقترب داعش من حدودها في 2014 خاصة ضمن اطراف مندلي بالاضافة الى انها بوابة اقتصادية لمحافظات كرمنشاه وغيرها في تصدير مختلف البضائع لذا فان اي حالة عدم استقرار تنعكس ابعادها امنيا واقتصاديا وايضا في ملف تدفق الزوار من اقرب نقطة الى بغداد".

واشار الى ان "ايران تراقب ولكن لا يمكن الشعور بمدى تدخلها خاصة وانها تمتلك خيوط اتصال واسعة ومعقدة"، لافتا الى انه "في كل الاحوال الاوضاع في ديالى رغم ازمتها السياسية لكنها مستقرة وهادئة وهذا مهم لكل الاطراف".

وتحولت محافظة ديالى إلى عقبة في مسار تشكيل الحكومة المحلية، واصبحت نقطة لا يمكن تجاوزها بسهولة من قبل جميع القوى السياسية، حيث تدخلت بها عقبات عشائرية وطائفية تمنع حسم ملفها.



