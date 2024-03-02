رئيس الوزراء: الحكومات المحلية هي الذراع الثانية للحكومة

2024-03-02 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومات المحلية هي الذراع الثانية للحكومة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل المحافظين السابقين، وثمن في مستهلّ اللقاء، جهودهم خلال المدة السابقة التي أداروا فيها محافظاتهم".وأكد السوداني- بحسب البيان- أن "التغيير الذي يأتي عن طريق المسار الديمقراطي دليل نجاح هذا النهج ويضمن استقرار البلد وسلامة مواطنيه"، مُشيداً بــ "عملية التداول السلمي للمسؤولية التي جرت في المحافظات بعد تشكيل مجالسها الجديدة، وبطريقة تؤكد مدى المسؤولية الوطنية والحرص على الالتزام بالسياقات الدستورية المعتمدة".وأشار السوداني إلى "أهمية الحكومات المحلية، التي تعدّ الذراع الثانية للحكومة"، مبيناً، أن "العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قائمة على السعي لخدمة المواطن والنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي لأبناء المحافظات، من خلال دعم مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع الحيوية، التي تعثر تنفيذها لأسباب عديدة حاولت الحكومة معالجتها وإزالة العقبات التي اعترضت سير العمل فيها".