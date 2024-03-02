النزاهـة: استقـدام رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقا لتعمده الإضرار بمصالح مواطنين

2024-03-02 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخرين.وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي عن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المتهم رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً، منح قطعة أرضٍ إلى أحد المُستثمرين على أنـها خالية من الحـقوق التصـرُّفيـة، خـلافاً للواقع؛ ممَّا ادَّى إلى الإضرار بمصالح أشخاصٍ آخرين".وأضاف، أن "المُتَّهم لم يُراعِ ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح مُزارعين مُتعاقدين على أراضٍ تقع ضمن مساحة الأرض الكليَّة التي تمَّ منحها للمُستثمر، لافتاً إلى قيام المُستثمر بمنع المُزارعين المُتعاقدين من الدخول إلى أراضيهم التي باتت بحكم الأمر الواقع تقع ضمن الأرض التي تمَّ منحها له".ونبه، بأن "المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".