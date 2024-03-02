رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل العاصمة الإسبانية مدريد

2024-03-02 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإسبانية مدريد.وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه الزيارة تأتي بدعوة من قبل رئيس الجمعية الحقوقية العالمية خافيير كريماديس؛ لحضور احتفالية الجمعية السنوية التي تشهد ورش عمل عن استقلال القضاء وسيادة القانون".