2024-03-02 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حيث ناقشا سير اجتماعات الفصائل الفلسطينية في موسكو. وقال لافروف في مؤتمر صحفي في ختام مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي: “لقد تحدثت هنا في أنطاليا مع وزير الخارجية الفلسطيني، الذي تلقى تقريرا من زملائه حول كيفية سير اجتماعهم في موسكو، وأشار بارتياح […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الروسي يجتمع بنظيره الفلسطيني في أنطاليا أولاً على ايرث نيوز.