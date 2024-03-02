2024-03-02 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السادة المحافظين السابقين. وثمن السوداني، بحسب البيان الحكومي، تلقته إيرث نيوز في مستهلّ اللقاء، جهودهم خلال المدة السابقة، التي أداروا فيها محافظاتهم، مؤكداً أنّ :”التغيير الذي يأتي عن طريق المسار الديمقراطي دليل نجاح هذا النهج، ويضمن استقرار البلد وسلامة مواطنيه، مُشيداً بعملية التداول السلمي للمسؤولية […]

ظهرت المقالة السوداني الحكومات المحلية هي الذراع الثانية للحكومة أولاً على ايرث نيوز.