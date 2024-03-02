2024-03-02 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، أهمية العمل على تخفيف التوترات وإرساء السلم والأمن الدوليين. وذكر بيان للرئاسة، تلقته إيرث نيوز انه :”جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الذين تربطهما مشتركات تاريخية ودينية عميقة”. وأكد رشيد “أهمية توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الجارين في تحقيق […]

ظهرت المقالة رشيد لرئيسي: أهمية العمل على تخفيف التوترات وإرساء السلم والأمن الدوليين أولاً على ايرث نيوز.