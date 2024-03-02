2024-03-02 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

في واقعة غريبة، استخرج أطباء في مدينة نيودلهي الهندية، 39 عملة معدنية و37 مغناطيسا من أمعاء شاب. وتوصل أطباء مستشفى “سير جانجا رام”، إلى أن المريض ابتلع هذه القطع لاعتقاده بأنها ستساعده على بناء عضلاته، معتبرا أنها ستساهم في امتصاص الجسم للزنك. انتهى ابتلاع هذه القطع بالشاب إلى المعاناة من انسداد معوي، نُقل على أثره […]

ظهرت المقالة حتى يبني عضلاته.. هندي يبتلع 39 عملة معدنية و37 مغناطيسا أولاً على ايرث نيوز.