الاسايش تعتقل متهمين اثنين وتضبط مواد مخدرة في اربيل

2024-03-02 20:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اعتقال متهمين اثنين بالمتاجرة بالمخدرات، مشيرة الى ضبط خمسة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت بحوزتهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، انه "استمرارا للجهود المبذولة لمواجهة المواد المخدرة واعتقال المتهمين، تمكنت قوات الاسايش بعد استحصال أوامر قاضي تحقيق الاسايش من ضبط خمسة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة بعد التنسيق مع مديرية اسايش المنافذ".

واضاف البيان انه "في العملية نفسها تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بالمتاجرة بالمواد المخدرة كانت فرق المديرية تتابعهما منذ فترة طويلة".

ولفت إلى "انهما من المصادر التي تورد المخدرات الى مدينة اربيل وكانوا يقومون بتصريفها بين الشباب المورد وتضليلهم".