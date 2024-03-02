" مخاوف طهران الأمنية تدفع دمشق للاعتراض على "الأبراج البريطانية" في المنطقة الحدودية

2024-03-02 20:48:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس – أربيل تناقلت وسائل إعلام لبنانية مذكرة احتجاج سورية رسمية، نادرة في نوعها، تلقتها الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي، تصنف أبراج مراقبة حدودية للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بين البلدين بأنها "تهديد للأمن القومي السوري"، وتتهمها بالتجسس لصالح إسرائيل، إلا أن تقارير عديدة كشفت أنها " رسالة إيرانية بالدرجة الأولى" كون المنطقة خاضعة لنفوذها وتستخدمها مع مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية معبراً آمناً لتمرير السلاح والمسلحين إلى الداخل اللبناني