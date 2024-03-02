2024-03-02 20:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوة عبد القادر، اليوم السبت (2 اذار 2024)، أن المحكمة الاتحادية صارت محببة لدى مواطني الإقليم.

وقال عبد القادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "القرارات الاخيرة للمحكمة الاتحادية بشأن الأوضاع في كردستان صارت أشبه بالمنقذ لكل القرارات الخاطئة التي اتخذتها أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".

وأضاف أن "خروج المواطنين في السليمانية بتظاهرات مساندة لقرارات المحكمة الاتحادية يعبر عن رضا تام بتلك القرارات بعكس ما تقوله الأحزاب الحاكمة، بأنها تهدد كيان الإقليم الدستوري".

وأشار إلى أنه "في الفترة القادمة سنشهد المزيد من الدعاوى ضد أي إجراءات تعسفية تتخذ بحق مواطني الإقليم".

وسبق ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية ودفع رواتب الموظفين اسوة باقرانهم بعيدا عن الخلافات المالية مع حكومة الاقليم.







