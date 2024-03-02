المخابرات الوطني العراقي يحرر فتاة إيزيدية اختطفها داعش في 2014

2024-03-02 21:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني/ جهاز المخابرات الوطني، اليوم السبت (2 اذار 2024)، تحرير فتاة ايزيدية اختطفها داعش في العام 2014.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة ملف المختطفات الايزيديات، تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من تحرير الفتاة الايزيدية (كوفان عيدو خرتو) التي اختطفتها عصابات داعش الارهابية بعد سيطرتها على قضاء سنجار في العام 2014".

واضافت، ان "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجدها في الاراضي السورية ليتم الوصول اليها واعادتها الى العراق وتسليمها الى ذويها الذين قدموا شكرهم وامتنانهم لرئيس مجلس الوزراء ولجهاز المخابرات على الجهود المتواصلة لمتابعة هذا الملف".