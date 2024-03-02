2024-03-02 22:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لمنطقة الخليج

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لمنطقة الخليج على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي الثالث يوم السبت الموافق 2024/3/2، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتقييم الأوضاع في المنطقة لا سيما الحرب على غزة

وتداعياتها على دول المنطقة والعالم برمته إن لم يتم احتوائها، وبحث الجانبان الزيارة المرتقبة للسيد الوزير الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة 161 للجامعة العربية.

واستعرض السيد دي مايو مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي من مختلف القضايا التي تهم الشأن الإقليمي والدولي، معرباً عن رغبته بإجراء زيارة إلى العراق مستقبلاً ومتمنياً ادامة التواصل والعلاقات المتميزة التي تربط العراق مع الدول الأوروبية.