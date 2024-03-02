2024-03-02 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، على مراعاة تشغيل الوحدات والخطوط والمحطات تشغيلاً آمناً.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء واصل متابعته لوضع المنظومة الكهربائية وجهود ‏الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة لتأمين طاقة مستقرة للمواطنين عقب انحسار إمدادات الغاز ‏المستورد وفقدان نحو 4 آلاف ميغاواط من إنتاج المنظومة".‏وأضاف، أن "الوزير زار مركز السيطرة الوطني، وترأس اجتماعاً فنياً حول عمل المنظومة، ‏ومتغيراتها في ظل التأثر الكبير بنقص الوقود الغازي وكيفية السيطرة على الأحمال".‏وأكد الوزير- بحسب البيان- على "مراعاة تشغيل الوحدات والخطوط والمحطات تشغيلاً آمناً، باعتماد ‏المواصفة الفنية والعلمية الصحيحة؛ لتجنب أي انفصالات في المنظومة". ‏وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع تطرق إلى استعدادات الوزارة لذروة الأحمال الصيفية المقبلة حيث اطلع على تقرير ‏مفصل عن برامج الصيانات الشاملة للوحدات التوليدية، ومواكبة استحداث المحطات التحويلية ‏ونصب المتنقلات وإنشاء الخطوط الجديدة، لتحقيق استقرار في ساعات التجهيز".‏