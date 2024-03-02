وزير الكهرباء يشدد على مراعاة تشغيل الوحدات والخطوط والمحطات تشغيلاً آمناً
2024-03-02 22:06:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، على مراعاة تشغيل الوحدات والخطوط والمحطات تشغيلاً آمناً.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء واصل متابعته لوضع المنظومة الكهربائية وجهود الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة لتأمين طاقة مستقرة للمواطنين عقب انحسار إمدادات الغاز المستورد وفقدان نحو 4 آلاف ميغاواط من إنتاج المنظومة".
وأضاف، أن "الوزير زار مركز السيطرة الوطني، وترأس اجتماعاً فنياً حول عمل المنظومة، ومتغيراتها في ظل التأثر الكبير بنقص الوقود الغازي وكيفية السيطرة على الأحمال".
وأكد الوزير- بحسب البيان- على "مراعاة تشغيل الوحدات والخطوط والمحطات تشغيلاً آمناً، باعتماد المواصفة الفنية والعلمية الصحيحة؛ لتجنب أي انفصالات في المنظومة".
وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع تطرق إلى استعدادات الوزارة لذروة الأحمال الصيفية المقبلة حيث اطلع على تقرير مفصل عن برامج الصيانات الشاملة للوحدات التوليدية، ومواكبة استحداث المحطات التحويلية ونصب المتنقلات وإنشاء الخطوط الجديدة، لتحقيق استقرار في ساعات التجهيز".
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، على مراعاة تشغيل الوحدات والخطوط والمحطات تشغيلاً آمناً.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء واصل متابعته لوضع المنظومة الكهربائية وجهود الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة لتأمين طاقة مستقرة للمواطنين عقب انحسار إمدادات الغاز المستورد وفقدان نحو 4 آلاف ميغاواط من إنتاج المنظومة".
وأضاف، أن "الوزير زار مركز السيطرة الوطني، وترأس اجتماعاً فنياً حول عمل المنظومة، ومتغيراتها في ظل التأثر الكبير بنقص الوقود الغازي وكيفية السيطرة على الأحمال".
وأكد الوزير- بحسب البيان- على "مراعاة تشغيل الوحدات والخطوط والمحطات تشغيلاً آمناً، باعتماد المواصفة الفنية والعلمية الصحيحة؛ لتجنب أي انفصالات في المنظومة".
وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع تطرق إلى استعدادات الوزارة لذروة الأحمال الصيفية المقبلة حيث اطلع على تقرير مفصل عن برامج الصيانات الشاملة للوحدات التوليدية، ومواكبة استحداث المحطات التحويلية ونصب المتنقلات وإنشاء الخطوط الجديدة، لتحقيق استقرار في ساعات التجهيز".