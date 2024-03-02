الوائلي يوعز بضرورة الالتزام بتطبيق التوجيهات الحكومية بالانتقال للعمل الإلكتروني

2024-03-02 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعز رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم السبت، بضرورة الالتزام بتطبيق التوجيهات الحكومية بالانتقال للعمل الإلكتروني.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية وإشراف مباشر من قبل مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل الفريق سامي عبد الحسين السوداني تواصل هيئة المنافذ الحدودية خطواتها في الارتقاء بمستوى الأداء لمحاربة الفساد والتهريب والتلاعب بأشكاله كافة، حيث أكملت الهيئة بالتنسيق مع الشركة العامة لموانئ العراق إنجاز الربط الشبكي للسونارات لمنفذ ميناء أم قصر الشمالي وساحة الترحيب الكبرى لنقل صور السونارات وكاميرات المراقبة إلى مقر الهيئة ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأضافت، أن "اللواء عمر عدنان الوائلي أجرى فور وصوله إلى منفذ ميناء أم قصر الشمالي جولة ميدانية للاطلاع على الربط الشبكي والذي يعد أحد البرامج المهمة التي تم تنفيذها من قبل كوادر الهيئة حيث تم تقييم العمل وإبداء بعض الملاحظات التقويمية".وتابعت، أن "رئيس الهيئة قابل مجموعة من وكلاء الإخراج الكمركي واستمع إلى مطالبهم وأوعز إلى الحاضرين بضرورة الالتزام بتطبيق التوجيهات الحكومية بالانتقال للعمل الإلكتروني لتحقيق النتائج المرجوة في الحفاظ على الإيرادات".وأشارت، إلى أنه "تمت عملية الربط الشبكي لكافة المنافذ الحدودية ومن ضمنها الموانئ ونقل صورتها إلى مقر الهيئة ومركز العمليات لإجراء المراقبة على الفحص بالسونار أثناء دخول وخروج الحاويات بهدف السيطرة وإحكام الإجراءات الرقابية".