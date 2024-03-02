المرور توضح آلية احتساب الغرامات بعد تفعيل الكاميرات الذكية

2024-03-02 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكيأوضحت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، آلية احتساب الغرامات بعد تفعيل الكاميرات الذكية والرادارات اعتباراً من منتصف آذار الحالي.وقال المتحدث الرسمي باسم المرور العامة، العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موعد تفعيل الكاميرات الذكية بفرض الغرامة على المركبات سيكون في منتصف اذار الجاري، إضافة إلى نصب إشارات ذكية جديدة في تقاطعات أخرى من محافظة بغداد و رادارات سرعة على الطرق الدولية والسريعة، ومنها الطريق الرابط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه محافظة واسط وباتجاه محافظة كربلاء المقدسة (طريق الزائرين) استعدادا لموسم الزيارة المقبلة".وأضاف، أن "الهدف من نصب الرادارات هو الحفاظ على أرواح المواطنين جراء الحوادث المرورية"، مبينا، أن "المديرية اتخذت عدة إجراءات للحد من السرعة، على اعتبار أن السرعة كانت واحدة من أسباب الحوادث المرورية في الطرق السريعة".وأشار، إلى أن "الغرامات ستفرض حسب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، حيث ستلتقط الكاميرات الذكية صورا للمخالفات وسترسل عبر مديرية المرور للمواطن المخالف".ودعا القيسي المواطنين إلى ضرورة تحديث بياناتهم في دائرة المرور؛ لضمان وصول التعليمات والغرامات لأصحاب العجلات.