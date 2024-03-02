رئيس الوزراء يؤكد أهمية تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة

2024-03-02 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، بحضور السيدات؛ وزيرة المالية، ووزيرة الاتصالات، ووزيرة الهجرة والمهجرين، ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، ومديرة عام الدائرة الوطنية للمرأة العراقية."وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي يأتي في سياق تأكيد الالتزام بالبرنامج الحكومي في العمل لخدمة أبناء الشعب العراقي، ولاسيما المرأة؛ وذلك لمكانتها الاعتبارية في المجتمع"، مبيناً أن تواجد السيدات الوزيرات في عضويته سيساعد في طرح القضايا والمواضيع الخاصة بواقع المرأة، ووضع السياسات المناسبة للارتقاء بواقعها."وأوضح، أن "رئاسته للمجلس تأتي لاهتمامه بهذه الشريحة التي تمثل أكثر من نصف المجتمع، ما يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات الأسرية والمجتمعية، مشيراً إلى التجربة الناجحة للمجلس الأعلى للشباب، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوزارات الأخرى، التي تركت أثراً إيجابياً في الشباب من خلال تفاعلهم واختيار ممثليهم سفراءَ للشباب".وأشار إلى "المجالات والقضايا الخاصة بالمرأة التي تحتاج إلى الدعم والاهتمام وتتطلب التدخل الحكومي، لاسيما أنّ المرأة العراقية عانت أيضاً من الآثار السلبية؛ بسبب الإرهاب والنزوح والتهجير والبطالة والفقر".وشهد الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بضمنها ما يتعلق بالجوانب المالية الخاصة بالمشاريع والبرامج التي ستنفذ، فضلاً عن إنشاء منصة تفاعلية للمرأة العراقية.