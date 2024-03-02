وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي زيارته المرتقبة إلى القاهرة

2024-03-02 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو زيارته المرتقبة إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة 161 للجامعة العربية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى مع لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، يوم السبت ، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتقييم الأوضاع في المنطقة لا سيما الحرب على غزة وتداعياتها على دول المنطقة والعالم برمته إن لم يتم احتوائها، وبحث الجانبان الزيارة المرتقبة للوزير إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة 161 للجامعة العربية".من جانبه، استعرض دي مايو، بحسب البيان، "مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مختلف القضايا التي تهم الشأن الإقليمي والدولي"، معرباً عن رغبته بإجراء زيارة إلى العراق مستقبلاً ومتمنياً ادامة التواصل والعلاقات المتميزة التي تربط العراق مع الدول الأوروبية.