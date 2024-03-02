مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 بحادث مروري في صلاح الدين

2024-03-02 22:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (2 اذار 2024)، وفاة 7 اشخاص وإصابة 6 اخرين نتيجة حادث مروري في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حادثا مروريا، وقع على طريق موصل - بغداد قرب محطة الرياش بين مركبتين نوع سمند وجارجر، أودى بوفاة 7 أشخاص وإصابة 6 اخرين".

واضافت، ان "الحادث، سببه السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة الأولى، حيث ادت الى فقدان السيطرة على مقود المركبة وانحراف المركبة باتجاه الجانب المقابل واصطدامه بالمركبة الثانية".