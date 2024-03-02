2024-03-02 22:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بشرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت (2 آذار 2024)، بصيف جيد مائيًا لمحافظة البصرة وخالٍ من "اللسان الملحي".

وقال مدير الموارد المائية في البصرة جمعة شياع لـ"بغداد اليوم"، ان "المحافظة اطلق اليها 80 متر مكعب في الثانية من ناظم قلعة صالح وستكون كفيلة في ابعاد اللسان الملحي من شط العرب"، معتبرا ان "وضعنا المائي جيد وكذلك الخزين المائي لكل العراق في وضع افضل".

وتوقع شياع "سقوط امطار بنهر الكارون من الجانب الايراني وبالتالي ستكون هناك اطلاقات من الكارون باتجاه شط العرب".

وتابع مدير الموارد المائية في البصرة ان "الرية الاولى للمحاصيل الشتوية هي الاخرى تم تأمينها فضلا عن تأمين المياه الصالحة للغسل والتي يحتاجها المواطن يوميا".

وبلغ حجم الخزين المائي في العراق حاليا اكثر من 10 مليار متر مكعب، وهو اكبر بـ30% من الخزين المائي للعام الماضي، بحسب وزارة الموارد المائية، فيما تتوقع الوزارة ان يرتفع الخزين المائي للعراق حتى الصيف المقبل الى 15 مليار متر مكعب مع تساقط المزيد من الأمطار وذوبان الثلوج مع حلول الصيف.



