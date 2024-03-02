2024-03-02 23:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت القوى السياسية السنية وعلى رأسها تحالف العزم والحسم والسيادة، اليوم السبت (2 آذار 2024)، المضي باجراءات انتخاب رئيس البرلمان الجديد بدلا من رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وذلك بعد عرقلة اجراءات الانتخاب.

واكدت القوى السياسية السنية المجتمعة، المضي باستكمال انتخاب رئيس البرلمان من بين الاسماء المرشحة ذاتها والمثبتة لدى رئاسة المجلس، معتبرة ان الطعون والدعاوى في المحكمة الاتحادية لن تؤثر على جلسة الانتخاب.

ادناه نص بيان الاجتماع:



