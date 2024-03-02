الإطاحة بشبكة "مريدي" لتزوير المستمسكات والاختام المزيفة في بغداد

2024-03-02 23:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب، يوم السبت، اعتقال شبكة لتزوير المستمسكات الرسمية والأختام المزيفة في بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها "تلقت معلومات دقيقة عن محل تواجد شبكة مختصة بتزوير المستمسكات الرسمية والأختام المزيفة ضمن محافظة بغداد جانب الرصافة وبالتحديد في احدى الاسواق الشعبية المعروف بـ(سوق مريدي)".

وأضاف "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات عن أماكن تواجدهم وبعد استحصال الموافقات القضائية واستكمال جميع الاجراءات الاصولية، تمت الإطاحة بأفراد عصابة شبكة التزوير، بكمين محكم ضمن (سوق مريدي)".

وتابع البيان "كما ضبط بحوزة المتهمين مجموعة من الطابعات الالكترونية المختصة بالتزوير ومجموعة كبيرة من المحررات الرسمية والهويات العاجية التي تستخدم في طباعة المستمسكات، اضافة الى ضبط 70 ختما جلاتينيا و(1000) فسفورة (ليبل) مختلفة الاشكال والاستخدامات".

واشار البيان إلى أنه "لدى التحقيق الأولي مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بجريمة التزوير وعائدية المواد المضبوطة التي بحوزتهم ، دونت أقوالهم وأُحيلوا إلى الجهات المختصة استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".