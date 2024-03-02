2024-03-02 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أهمية التنسيق العالي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسراع بتشريع القوانين الخدمية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته إيرث نيوز أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن كتلة (صادقون)، وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لعدد من البرلمانيين على ضرورة الاسراع بتشريع القوانين الخدمية أولاً على ايرث نيوز.