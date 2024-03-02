السوداني يؤكد أهمية تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة       

2024-03-02 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته إيرث نيوز أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، بحضور السيدات؛ وزيرة المالية، ووزيرة الاتصالات، ووزيرة الهجرة والمهجرين، ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، […]

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