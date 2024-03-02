2024-03-02 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب، يوم السبت، اعتقال شبكة لتزوير المستمسكات الرسمية والأختام المزيفة في بغداد. وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة إيرث نيوز، ان مفارزها “تلقت معلومات دقيقة عن محل تواجد شبكة مختصة بتزوير المستمسكات الرسمية والأختام المزيفة ضمن محافظة بغداد جانب الرصافة وبالتحديد في احدى الاسواق الشعبية المعروف بـ(سوق مريدي)”. وأضاف “على الفور تم […]

ظهرت المقالة بكمين محكم .. الإطاحة بشبكة لتزوير المتمسكات الرسمية والاختام المزيفة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.