2024-03-02 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

تُشير توقعات الطقس، اليوم السبت، إلى أن بعض مناطق العراق ستشهد أمطارا وغبارا ورياح عالية خلال الأيام المقبلة.وذكر الراصد الجوي حسين الأسدي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن “حالة جوية ممطرة ضعيفة متوقعة الأحد والأثنين تبدأ فجر وصباح الأحد من غرب الموصل وتشمل خلال النهار كافة المناطق الشمالية دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك، إضافة إلى مناطق […]

ظهرت المقالة أمطار ورياح وغبار.. طقس العراق للأيام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.