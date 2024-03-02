2024-03-02 23:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق الشرطة، يوم السبت، بلقب بطولة اندية العراق للمواي تاي، حيث اختتمت البطولة التي أقامها اتحاد اللعبة في محافظة البصرة برعاية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، للفترة من 28 شباط الماضي ولغاية الثالث من آذار الحالي.

وشهد يوم أمس الثلاثاء، إقامة المؤتمر الفني الخاص بالبطولة بحضور رئيس اتحاد اللعبة مصطفى جبار علك، وممثلي الأندية المشاركة.

واسفرت النتائج الفرقية عن تتويج الشرطة بلقب بطولة اندية العراق للمواي تاي، وحل نفط البصرة بالمركز الثاني، فيما تقاسم ناديي بغداد والبيشمركة المركز الثالث مناصفة.

وفي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقات المحلية، شهدت البطولة تواجد نخبة من الحكام العرب لقيادة النزالات، إذ تألفت قائمة الطواقم التحكيمية من تسعة حكام عرب وهم راشد حسن عبد الله ومحمد سالم أحمد المحضار ومحمد صالح عبد الله الحمادي وأحمد محمد الخشوعي من دولة الإمارات، وعبد الله بن علي الشهراني من المملكة العربية السعودية ، وخليل أحمد زعرور ونسرين علي برو من لبنان، وأحمد عبد اللطيف الخلايفة من الأردن، وحذيفة عزمي أبو الحج من فلسطين.