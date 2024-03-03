تلكؤ حسم مناصب ديالى يعرقل مجلس المحافظة عن فتح الملفات الرقابية

2024-03-03 00:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم السبت (2 آذار 2024)، أن العديد من الملفات الرقابية بشأن المحافظة متوقفة بانتظار حسم تشكيل الحكومة المحلية ومناصب مجلس المحافظة.

وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لدينا جدية في الرقابة والمتابعة لكل دوائر ديالى سواء اكانت الصحة او غيرها وتدقيق الملفات بشكل مباشر وفق رؤية تأخذ بنظر الاعتبار تجاوز اي سلبيات والتحقيق الشامل في اي قضايا نرى بانها لا تصب في الصالح العام".

وأضاف، أن "كل شيء متوقف بانتظار حسم اشكالية تشكيل حكومة ديالى وما بعده ضمن المضي في تحديد ملامح لجان المجلس والتي ستكون معنية في متابعة كل ملف على حده وفق السياقات والتعليمات".

واشار الى ان "ملف المشاريع المتلكئة ستكون من اولويات مجلس ديالى القادم مؤكدا بان كل شي يعتمد الان على الاسراع في حسم الخلافات حول تشكيل الحكومة والذي سيكون بوابة لتحقيق بقية الملفات".

ولا يزال مجلس ديالى لم يعقد جلسته المخصصة لحسم مناصب مجلس المحافظة وتسمية المحافظ للسنوات الأربع المقبلة، مع استمرار الخلافات العشائرية والسياسية، بشأن هوية المحافظ القادم.