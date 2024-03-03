2024-03-03 00:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

هاجم حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بعد بيان تحالفه والحسم وعزم بوصفهم أغلبية السنة. وقال الحزب في بيان تلقته إيرث نيوز “نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات […]

ظهرت المقالة “اشتروا الذمم بالأموال”.. تقدم يفتح النار على الخنجر: نستغرب بيان السيادة والحسم وعزم بوصفهم أغلبية السنة أولاً على ايرث نيوز.