2024-03-03 00:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

رفض وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا إطلاق سراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خطأ كبير سيرتكبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب ما نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية فقد قال وزير الأمن إنه”إذ تم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين قبل شهر رمضان فسيكون ذلك عارا”. بن غفير قال إنه […]

ظهرت المقالة “اللصوص أولى”.. بن غفير يرفض إطلاق سراح الفلسطينيين أولاً على ايرث نيوز.