رئيس الجمهورية يعود إلى بغداد

2024-03-03 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واععاد رئيس الجمهورية إلى بغداد بعد مشاركته بمؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عاد مساء السبت إلى البلاد بعد اختتام زيارته للجزائر".وشارك الرئيس في مؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.وألقى رئيس الجمهورية كلمة في مؤتمر القمة، أشار فيها إلى التقدم في استغلال الغاز، مؤكدا أنه قبل نهاية العام 2023 تم تشغيل مشروع للغاز، وفي هذا العام تقوم وزارة النفط حاليا بجهود كبيرة للانطلاق بأكثر من مشروع للغاز في مناطق متعددة من العراق.وبين موقف العراق الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، الذي يواجه عدوانا جائرا، معربا عن استنكاره للمحاولات الغاشمة لإبادته، كما أكد أن أمن واستقرار المنطقة بكاملها لن يتحقق من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كافة.وعلى هامش مؤتمر القمة استقبل الرئيس نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة أهمية انعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز وما تشكله من مساهمة جادة في استقرار قطاع الطاقة وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة وبين تقليل الانبعاثات والتلوث ودعم الترشيد والحفاظ على البيئة.