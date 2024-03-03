رئيس الوزراء يؤكد أهمية التنسيق العالي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2024-03-03 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، أهمية التنسيق العالي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم السبت، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن كتلة (صادقون)، وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي يستهدف المواطن، والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي، بما يساعد في تحقيق التنمية والازدهار للبلد".وأضاف، أنه "شهد اللقاء تأكيد أهمية التنسيق العالي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في مجال الإسراع بتشريع القوانين التي تصبّ في خدمة المصلحة العامة، وتعزيز الرقابة البرلمانية وتطوير آلياتها، بما يساعد في تحقيق التكامل الذي يدعم العمل التنفيذي وفق الأولويات والخطط المعتمدة".