ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام فالنسيا في الليجا

2024-03-03 02:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم التعادل الإيجابي (2-2) مواجهة فالنسيا وريال مدريد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا، في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".وسجل هوجو دورو ورومان ياريمتشيوك ثنائية فالنسيا في الدقائق 27 و30، بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور "ثنائية" في الدقائق (45+5) و76. وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، ورفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.