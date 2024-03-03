قبيل "الثلاثاء الكبير".. ترامب يحقق انتصارات حاسمة نحو الرئاسة

2024-03-03 08:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} اقترب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لتمثيله في انتخابات الرئاسة، حيث حقق، السبت، انتصارات حاسمة في الاقتراعات الحزبية في ميزوري وأيداهو وحاز على مندوبي الحزب الجمهوري المتبقين في ميشيغان بالمؤتمر الوطني للحزب.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب حقق "انتصارات حاسمة" في ولايتي أيداهو وميزوري، كما فاز بمعظم المندوبين في ولاية ميشيغان.

في ميزوري، سحق الملياردير الجمهوري منافسته، نيكي هايلي، بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

في ميشيغان، فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترامب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.

والانتخابات التي أجريت في ميزوري وميشيغان وأيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترامب، بحسب وكالة فرانس برس.

وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير"، في 5 مارس.

ويشهد "الثلاثاء الكبير" انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.