كلوب يشيد بتفوق ليفربول على التحديات

2024-03-03 08:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعابدى يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على نوتنغهام فورست بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وأشاد كلوب بأداء لاعبيه وروح الفريق، مشيرًا إلى صعوبة المباراة بسبب الظروف القاسية التي واجهها الفريق، حيث خاض 4 مباريات في فترة قصيرة، وأكد أن الفوز كان مميزًا، مشيدا بقدرة الفريق على تحقيق 4 انتصارات متتالية في 3 بطولات مختلفة، معتبرًا ذلك إنجازًا كبيرًا في ظل الظروف الصعبة.والمح كلوب إلى أهمية استعادة الطاقة قبل المباريات القادمة، بما في ذلك مواجهة سبارتا براغ في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، كاشفا أن المعركة من أجل المحافظة على الصدارة ما زالت مستمرة.