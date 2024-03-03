بالتعاون مع كوردستان .. تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تعمل بين ثلاث محافظات

2024-03-03 08:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، يوم الأحد، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، و بالتعاون مع مديرية مخدرات إقليم كوردستان تمكنت من تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تعمل بين ثلاث محافظات.

وقال العميد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد المتهمين الملقى القبض عليهم في شبكة المخدرات الدولية التي تعمل بين أربيل و بغداد والبصرة بلغ (16) متهما، مبينا أن عدد الرجال بين افراد الشبكة ( 14) والنساء (2) بينهم متهم اجنبي الجنسية ومتهم آخر "خطير جدا" محكوم بالسجن المؤبد غيابيا و مطلوب وفق المادة ( 27 ) مخدرات في محافظتين.

وأضاف أن كمية المخدرات المضبوطة بحيازة المتهمين بلغ (40) كغم من مادة الكرستال المخدرة مع (3) بنادق كلاشنكوف، و(6) مسدسات مع (4) موازين مخدرات، وكمية أدوات تعاطي كبيرة مع سيارة نوع (تريله) و(3) سيارات صالون.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.