كركوك تعلن القضاء على "زهرة النيل" (صور)

2024-03-03 09:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صيانة مشاريع ري وبزل محافظة كركوك، يوم الأحد، تطهير مسافة تصل الى 85 كم من مشروع ري كركوك، مؤكدة القضاء على واحدة من أكثر النباتات التي تعرقل انسيابية الماء وهي زهرة النيل المائية.

وقال مدير الدائرة محمد مهدي خورشيد لوكالة شفق نيوز، إن "الطواقم الهندسية والفنية والعاملين في دائرة ري وبزل كركوك تمكنت وخلال مدة شهر واحد من تطهير مسافة 85 كم من مجموع 975 كم موزعة على شبكة المبازل والجداول الترابية والمبطنة ضمن قواطع (الحويجة، والزاب، والعباسي، و داقوق، وتازة، وليلان، والخان، والمرباط / طريق تكريت والرياض)"، لافتاً إلى أن "الكلفة الكلية لانجاز هذه الكمية لم تتجاوز 15 مليون دينار، والعمل كان من قبل الملاك العامل في الدائرة وهذه الأعمال هي ضمن الخطة السنوية للدائرة".

وتابع أن "العاملين في دائرته انجزوا أعمال تنظيف سايفون مشروع ماء كركوك في كيوان والمدرجة ضمن خطة التطهيرات لقاطع الدبس لسنة 2024 من النفايات المتراكمة بما يضمن انسيابية جريان المياه وإيصالها الى محطات الاسالة و باستخدام الآليات الحكومية".

وبين خورشيد أن "من أهم الأعمال التي تقوم بها دائرة مشاريع ري وبزل كركوك هو مكافحة نبات الشمبلان وزهرة النيل، ومن خلال الحملات المستمرة تمكنت الدائرة من القضاء على زهرة النيل في مشروع ماء كركوك الموحد، والذي يتسبب بإعاقة جريان المياه وهدر كبير فيها لقابليتها العالية على امتصاص كميات عالية من المياه"، منوها الى أن "المجرى الرئيسي الآن خالٍ بنسبة 100‎‎% من هذه النبتة المائية".