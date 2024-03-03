أنشيلوتي يستعيد ذكريات مورينيو مع ريال مدريد

2024-03-03 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحسم التعادل (2-2) مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا، في معقل الخفافيش ملعب ميستايا.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد لم يخسر أي لقاء في آخر 21 مباراة بالليجا، حيث فاز في 15 وتعادل في 6 مباريات.وأضافت الشبكة: "هذه هي أفضل سلسلة للريال من دون هزيمة في موسم واحد بالليجا منذ موسم (2011-2012) تحت قيادة جوزيه مورينيو التي استمرت 23 مباراة حيث حقق 20 انتصارا وتعادل في 3 مباريات".وسجل هوجو دورو ورومان ياريمتشيوك ثنائية فالنسيا في الدقائق 27 و30، بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور "ثنائية" في الدقائق (45+5) و76.وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، ورفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.