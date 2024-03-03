2024-03-03 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استولت القوات الروسية أثناء الهجوم على مدينة أفدييفكا على آليات عسكرية غربية بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 من حرب فيتنام، بالإضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية. وذكرت وكالة “نوفوستي” أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداما في الجيش الأمريكي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام. […]

ظهرت المقالة القوات الروسية تستولي على معدات أمريكية من حرب فيتنام في مدينة أفدييفكا أولاً على ايرث نيوز.