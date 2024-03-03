2024-03-03 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعتبر قهوة الصباح من الطقوس التي لا يستغني عنها الملايين حول العالم، لكن هل من الصواب أن تُشرب عقب الاستيقاظ مباشرة؟ وفقا لخبراء النوم، فإن تناول فنجان من القهوة بمجرد استيقاظك قد لا يمنحك دفعة النشاط التي تطمح إليها طوال اليوم. وتقول الدكتورة ديبورا لي، الطبيبة المقيمة في بريطانيا لشبكة “فوكس نيوز”، إن […]

ظهرت المقالة خبيرة في علم النوم توضح: ما أفضل توقيت لتناول قهوة الصباح؟ أولاً على ايرث نيوز.