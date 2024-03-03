2024-03-03 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاحد، بالعثور على جثة امرأة مرمية بالطمر الصحي في منطقة الكمالية، وانتحار شاب من اعلى جسر مدينة الطب. وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم العثور على جثة آمراة مجهولة الهوية عليها اثار رصاصة مستقرة في الرأس ضمن منطقة الكمالية، مرمية بالطمر الصحي”، مبينا انه “تم رفع الجثة ونقلت […]

ظهرت المقالة بغداد: العثور على جثة امرأة مرمية بالطمر الصحي وانتحار شاب من أعلى جسر مدينة الطب أولاً على ايرث نيوز.