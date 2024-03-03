2024-03-03 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّـة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. بيان للهيئة ورد” ايرث نيوز” انه في معرض حديثه عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفاد […]

ظهرت المقالة النزاهة: السجن 7 سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة والمعادن أولاً على ايرث نيوز.