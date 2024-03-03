مركز اقتصادي يؤكد دور النقابات في دعم أمن البلاد وتوفير الخدمات

2024-03-03 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد، على دور النقابات والاتحادات في دعم أمن البلاد وتوفير الخدمات.وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمتلك عدداً من الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتأسست في خمسينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تمتلك البعض منها قانوناً خاصاً".وطالب الحلو، "الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والأخذ برؤى هذه المؤسسات والتنسيق معها وإشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة".ولفت، الى أن "هذا العمل من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه وكذلك من شأنها توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطون به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذه المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء".