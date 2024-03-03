2024-03-03 10:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، بانتحار شاب قرب مدينة الطب والعثور على جثة لامرأة قُتلت بالرصاص في حادثين منفصلين بمحافظة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "تم العثور على جثة امراة مجهولة الهوية عليها اثار رصاصة مستقرة في الرأس ضمن منطقة الكمالية، مرمية بالطمر الصحي"، مبينا انه "تم رفع الجثة ونقلت الى الطب العدلي".

وأضاف المصدر، "وفي حادث اخر، انهى شاب مجهول الهوية حياته، بإسلوب رمي نفسه من اعلى جسر مدينة الطب"، لافتا الى انه "تم انتشال جثته من قبل المفارز النهرية وتسليمها الى الطب العدلي".

وتابع "وفي حادث ثالث لقي مفوض في نجدة بغداد مصرعه وأصيب اثنين اخرين نتيجة تعرض دورية نجدة لحادث اصطدام من قبل عجلة مدنية ضمن ساحة 55 في مدينة الصدر"، مشيرا الى ان "الحادث كان نتيجة السرعة وعدم الانتباه من قبل صاحب المركبة".

واكد المصدر، ان "مواطنا تعرض للدهس، من قبل منتسب في حماية الشخصيات ضمن شارع المطبك بالمشتل"، موضحا ان "المواطن تم نقله الى المستشفى بعد اصابته بجروح مختلفة، كما تم إيداع المنتسب التوقيف لإجراء اللازم".