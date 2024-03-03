العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

2024-03-03 10:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.249 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 393 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.642 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 240 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 14 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 226 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.766 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 569 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 234 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من نيجيريا كانت بمعدل 165 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 139 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 71 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 61 ألف برميل يوميا ".

فيما لم تستورد ايضا اي كمية من الاكوادور و روسيا.