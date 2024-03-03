2024-03-03 10:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع واصابة 4 أشخاص بحادثين مروريين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفوضا في نجدة بغداد لقي حتفه بينما أٌصيب اثنان آخران بجروح نتيجة تعرض دورية نجدة لحادث اصطدام من قبل عجلة مدنية كان صاحبها يقودها بسرعة، وعدم الانتباه ضمن فلكة الـ55 في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وفي حادث آخر، اشار المصدر إلى قيام منتسب في حماية الشخصيات بدهس مواطن مدني ضمن شارع "المطبك" في المشتل شرقي بغداد مما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة، مردفا بالقول إن المصاب تم نقله الى المستشفى، وتم ايداع المنتسب التوقيف واتخاذ إجراء اصولي بحقه.