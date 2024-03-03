2024-03-03 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس أن الرئيس جو بايدن سيرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية. وكتب ساكس عبر حسابه على منصة “إكس”: “في البداية عارض بايدن إرسال مقاتلات “أف-16” ودبابات “أبرامز” وصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لأن هذا قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنه في النهاية […]

ظهرت المقالة ملياردير امريكي: بايدن وماكرون أمام صراعات داخلية بسبب اوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.